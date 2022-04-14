احذر.. 4 أعراض صحية يجب معها قطع الصيام

دائمًا تكون الأولوية للصيام؛ ولكن يجب في بعض الحالات أن تستخدم ما أتاحه الله من رخص؛ فالصحة في كثير من الأحيان تأتي في المقدمة خاصة إذا كان الشخص يعاني من بعض الأعراض التي تُعد مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة، أو حتى بسيطة ولكن قد تتطور لتصبح خطر على الصحة.