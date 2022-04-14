احذر.. 4 أعراض صحية يجب معها قطع الصيام

دائمًا تكون الأولوية للصيام؛ ولكن يجب في بعض الحالات أن تستخدم ما أتاحه الله من رخص؛ فالصحة في كثير من الأحيان تأتي في المقدمة خاصة إذا كان الشخص يعاني من بعض الأعراض التي تُعد مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة، أو حتى بسيطة ولكن قد تتطور لتصبح خطر على الصحة.
وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، فمن أبرز ما يدفع الفرد إلى كسر صيامه؛ هو ما يتعلق بمشكلات الجهاز الهضمي؛ فإذا تعرض الشخص لمشكلة صحية ما، فيمكن أن يشكّل ذلك خطرًا عليه، ومن أهم هذه الأعراض التي إذا تحققت يجب كسر الصيام فيها:
- فقدان الوعي
إذا شعرت بدوخة مفاجأة أو تملّكك الإحساس بأنك على وشك فقدان الوعي؛ فإن ذلك يُعد مؤشرًا هامًّا على أن المخ بحاجة إلى الجلوكوز بسبب قلة الطعام؛ ولذلك يجب على الشخص في هذه الحالة كسر صيامه وتناول القليل من العصير لاكتساب بعض الطاقة.
وكان الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي؛ قد أكد أن هبوط مستوى السكر بالدم إلى أقل من 70؛ يستدعي الإفطار فورًا حتى لو كان الوقت المتبقي على أذان المغرب دقيقة واحدة؛ حتى لا يحدث إغماء وغيبوبة سكر.
- القيء
إذا شعرت بحرقان شديد في المعدة مع الإحساس بالحاجة إلى القيء؛ فيفضل كسر الصيام؛ لأن ذلك يُعد مؤشرًا على تهيّج المعدة وعدم التوازن؛ لذلك يُنصح بعدم الاستمرار في الصيام.
- آلام المعدة والصدر
في حالة سيطرة بعض الآلام الشديدة في منطقة البطن والصدر، فيجب كسر الصيام حتى لا تتطور هذه الآلام إلى مشكلات صحية أكبر وأكثر خطورة؛ فهذه الآلام تعد بمثابة ناقوس خطر، ربما لأزمة قلبية.
- الإسهال
إذا كنت تعاني من الإسهال فيجب عليك التوقف على الفور وكسر صيامك؛ فعدم علاج الإسهال يؤدي إلى المعاناة من الجفاف؛ وذلك بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة سوء بعض الأمراض المزمنة مثل الربو.