احرق سعراتك خلال النوم.. 6 طرق لخسارة الوزن دون مجهود

فقدان الوزن خطوة صعبة؛ خاصة لمحبي الطعام وغير القادرين على المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام؛ لكن في المقابل هناك بعض الطرق الأسهل لحرق الدهون؛ منها ما يتم أثناء النوم؛ خاصة مع بعض التغييرات في نمط الحياة اليومية.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" الأمريكي، لا شيء يمكنه التغلب على الشعور المريح بالنوم تحت بطانية ضخمة وثقيلة خاصة في الشتاء؛ ولكن إذا كنت ترغب في تقليص محيط الخصر، ففي الواقع من الأفضل أن تنام بدونها.

وعندما تنام في درجات حرارة منخفضة، يزداد التمثيل الغذائي لديك وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم.

كما تؤدي الظروف الباردة في الليل أيضًا إلى زيادة كمية الدهون البنية الصحية التي تسمح لجسمك بالتخلص من سكر الدم غير الضروري، وحرق المزيد من السعرات الحرارية.