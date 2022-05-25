اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين ينذر بهذا المرض الخطير

ويضيف: إذا كان الاختلاف بحدود 5-10 ملليمتر عمود زئبق، فهو أمر طبيعي، ولكن إذا كان الاختلاف أكثر من هذا فإنه يشير إلى المرض، بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجمًا عن زيادة العبء على إحدى اليدين، بيد أن هناك أسبابًا أكثر خطورة فعلًا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".