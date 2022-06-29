استشاري أمراض معدية يوضح سبب شدة "أعراض الأنفلونزا" عن المعتاد

كما أكد "عسيري" على وجود لقاحات للأنفلونزا وكوفيد-19 تخفف شدة المرض والوفيات، لكن لا يوجد لقاح لعشرات الفيروسات الأخرى التي تسبب الزكام، ومن هذه الفيروسات على سبيل المثال الفيروس الأنفي "Rhinovirus"؛ حيث لديه أكثر من ١٠٠ سلالة دارجة، ويسبب ٥٠٪ من الزكام وليس له لقاح، كذلك فيروس آخر شبيه بالأنفلونزا يسمى "parainfluenza" ويسبب أعراضًا قد تكون شديدة مثل الأنفلونزا وليس له لقاح أيضًا؛ لذلك الاحتياطات التنفسية ضرورية.