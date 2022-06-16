استشاري: العلاج الجديد للسرطان ثورة جديدة نحو الخلايا الخبيثة المستعصية

وقال "مير": نجاح التجارب الأولية للعقار الجديد يعطي دافعًا وأملًا كبيرًا في استمرار التجارب اللاحقة على الآلاف من المرضى في مختلف دول العالم حتى يصبح الدواء جاهزًا على هيئته الأخيرة، وأيضًا بعد التأكد من فعاليته في التعامل مع المرض ومأمونيته من ناحية أخرى من حيث الأعراض والتأثير على أعضاء الجسم الأخرى.