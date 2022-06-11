استشر الطبيب.. علامة "غير عادية" في أصابعك قد تدل على الإصابة بمرض خطير!

على الرغم من أن سرطان الرئة لا يظهر عادة أعراضاً في المراحل المبكرة، إلا أن العلامات التحذيرية قد تظهر مع تقدُّم الحالة.
عندما تفكر في سرطان الرئة، قد تتبادر إلى ذهنك أعراضٌ، مثل: السعال أو ضيق التنفس، لكن هناك منطقة أخرى يمكن أن تشير إلى الحالة وهي الأصابع.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر الأصابع.
ويُوصف تعجر الأصابع بأنه "غير عادي"، ويفصل التغييرات في شكل إصبعك وأظافرك.
ويمكن رصد هذه الأعراض الخاصة بين المرضى الذين يعانون مشكلات في الرئة والقلب، بما في ذلك سرطان الرئة. ومن اللون الخفيف إلى المنحنى، هناك عدد قليل من العلامات الدالة على تعجر الأصابع.
وتشرح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ما يحدث في أصابع اليدين عادة وأحياناً في أصابع القدمين، كالآتي:
*تليين قاعدة الظفر (فراش الظفر) واحمرار الجلد حول الظفر.
*الزاوية بين فراش الظفر وثنية الظفر (الجلد الموجود أسفل الجلد مباشرة) تتزايد، ما يتسبّب في تقوس الظفر أكثر من المعتاد.
*يبدو الظفر والجلد المحيط به لامعاً، وتظهر على طول الظفر نتوءات.
*نهايات الأصابع تبدو أكبر.
وعندما يتعلق الأمر بالموقع الدقيق، تظهر هذه العلامة عادة أعلى أصابع يديك، ومع ذلك، يمكن أن تظهر على أصابع قدميك أيضاً.
وفي حين أن الأمر قد يستغرق أحياناً سنوات لتطويره، إلا أن ظروفاً معينة تؤدي إليه بسرعة كبيرة.
وإذا لاحظت تعجر الأصابع، تنصح المؤسسة الخيرية "بالتحدث إلى الطبيب".
وعلى الرغم من أن هذه العلامة هي أعراض معروفة لسرطان الرئة، إلا أنها لا تعني بالتأكيد أنك مصاب بالسرطان عند إصابتك بها.
ويمكن أن يشير أيضاً إلى عدد من المشكلات المختلفة، بدءاً من التهاب القولون التقرحي حتى مرض كرون.
وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا " NHS - إن إتش إس"، فإن الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التي تستحق المعرفة وهي:
- سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
- سعال طويل الأمد يزداد سوءاً.
- التهابات الصدر التي تستمر في العودة.
- سعال الدم
- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.
- ضيق التنفس المستمر.
- التعب المستمر أو نقص الطاقة.
- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.
وإذا كنت تعاني هذه الأعراض "الرئيسة" لسرطان الرئة، يجب عليك التحدث إلى طبيبك، كما تنصح الخدمة الصحية.