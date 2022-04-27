اعرف نفسك.. شرب القهوة: هروب من الإرهاق أم عادة وسلوك؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مؤلف الدراسة الدكتور في علم النفس آساف مزار: "قد يستهلك الناس القهوة بدافع العادة على سبيل المثال، قد تتبع تلقائيًا روتينًا لشرب القهوة عندما تستيقظ أو تذهب في رحلة الصباح، بغضّ النظر عن مدى تعبك"، أوضح "مزار" أن التحفيز التلقائي للسلوك مقابل النوايا الواعية، هو ما يجعل السلوك عادة.