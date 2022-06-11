"الأطعمة المذنبة بارتفاع السكر".. هذا ما عليك أكله لتتحاشى المضاعفات

ويكمن المفتاح في تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ لأن بعض العناصر عالية الكربوهيدرات يتم تقسيمها إلى غلوكوز "سكر الدم" بسرعة نسبيًّا؛ ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأسوأ العناصر المذنبة هي الأطعمة النشوية، كما يشرح Diabetes UK: "تحتوي جميعها على الكربوهيدرات التي تتحلّل إلى غلوكوز وتستخدمها خلايانا كوقود، والمشكلة في بعض الأطعمة النشوية أنها يمكن أن ترفع مستويات الغلوكوز في الدم بسرعة؛ ما قد يجعل من الصعب عليك إدارة مرض السكري".