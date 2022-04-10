"الأغا": لا يوجد نوع أخطر من الآخر في السكري و6 شهور فرصة ذهبية لمقاومة الأنسولين

وحول أيهما أخطر في داء السكري النوع الأول أم الثاني قال استشاري سكري الأطفال: لا يوجد نوع أخطر من الآخر، بالرغم من أن السكري من النوع الثاني قد يكون أخف، إلا أن مضاعفاته لا تقل خطورة عن النوع الأول، بينما يحتاج مرضى النوع الأول الذين يستخدمون الأنسولين إلى الاهتمام أكثر، كما أن هناك عددًا من العوامل التي قد تؤثر على خطورة كل منهما، إذ يمكن أن ترتبط المضاعفات الحادة لكلا النوعين بما يلي: ارتفاع مستويات السكر في الدم بشدة بسبب النقص الفعلي للأنسولين أو عدم قدرته على القيام بوظيفته، وانخفاض مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي.