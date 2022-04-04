الأول بالعالم.. روسيا تسجل لقاحًا مضادًّا لـ"كورونا" في شكل بخاخ للأنف

ويتكون اللقاح من مكونين يعتمدان على النوع 16 والنوع 5 من نواقل الفيروسات الغدية، وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا النوع من التطعيم يؤدي إلى استجابة مناعية خلطية (وهي المناعة التي تتضمن زيادة مستويات الأجسام المضادة IgA في الدم وإفرازات الأنف؛ وبالتالي حماية الجسم في الأساس من خطر دخول الجراثيم والفيروسات والطفيليات)، وأيضًا استجابة مناعية خلوية للعدوى التي يسببها "كورونا".