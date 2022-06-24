الإفراط في شرب المشروبات الغازية يؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

ويشير العلماء، إلى أن تناول المشروبات السكرية يؤثر في تطور السرطان، لذلك على الأشخاص الذين كانوا في مرحلة الطفولة يتناولون المشروبات الغازية المحتوية على السكر، وحالياً لا يتناولونها، عدم القلق، لأن هذا التأثير يلاحظ خلال السنوات العشر الأخيرة.