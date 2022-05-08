البصل والأنفلونزا.. سنوات من الخرافات والمنشورات المضللة

قصّة البصل في زمن الإنفلونزا الإسبانيّة

ويسرد المنشور قصّة يدّعي أنها حصلت في العام 1918 أيام انتشار الإنفلونزا الإسبانيّة، جاء فيها أنّ عائلة نجت من الإنفلونزا التي قضت على عشرات الملايين لأنّ ربّة العائلة وضعت البصل في أرجاء المنزل، وعندما عاين الطبيب البصل تحت المجهر وجد أنّه يحتوي على الإنفلونزا وغيرها من البكتيريا، فهل يقي البصل من الإصابة بالإنفلونزا؟