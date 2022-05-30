"الربلة" أو "لسان الحمل" نبات تشتهر به صحاري السعودية يعالج أمراضًا عدة.. تعرَّف عليه

وتفصيلاً، أوضح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ العقاقير الطبية، أن نبات الربلة له استخدامات متميزة، وعلى نطاق واسع؛ إذ يُستخدم محلول أوراقها طاردًا للبلغم وبحة الصوت والتهاب الشُّعب الهوائية، كما يُستخدم علاجًا ممتازًا للسعال. أما البذور فتُستخدم كما هي كـ"مُليِّن"، وليس لها أضرار جانبية.