السمنة في الطفولة تزيد خطر الإصابة بحالة لا علاج لها عند التقدم في السن

دراسة لمدة 30 عامًا

واختبرت الدراسة، التي بدأت في عام 1985.1244 طفلًا حول السرعة التي يمكنهم بها الجري لمسافة ميل واحد، وإلى أي مدى يمكنهم القفز، ومدى السرعة التي يمكنهم بها الركض لمسافة 50 مترًا، وعدد تمارين الضغط التي يمكنهم القيام بها في 30 ثانية.