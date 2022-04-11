"السواك".. سنة نبوية يزداد الطلب عليه في رمضان المبارك

وقد ارتبط الإنسان بمنطقة جازان بالشجرة منذ القدم واعتمد اعتماداً كلياً على ما تنتجه الطبيعة من خيرات أشجارها ونباتاتها البرية، في حين أن شجرة الأراك واحدة من هذه الأشجار ذات الاستخدامات الطبية والجمالية لما تتمتع بها مكونات عديدة وخصائص فاعلة أجمع عليها الكثير من الأخصائيين في طب الأسنان، حيث تحتوي أغصانه على مركبات طبيعية تقضي على الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الفم وتُحافظ على صحة الأسنان وتمنع تسوسها، كما تُسهم الأغصان المأخوذة من شجرة الأراك في إعطاء الفم أنفاساً منعشة، وتُساعد في شد أنسجة اللثة المرتخية وعلاج التقرحات الفموية وتقرحات اللثة، كما تتميز ألياف أغضان الأراك بأنها ألياف ناعمة ولينة وعطرة الرائحة ولا تُسبب أية خدوش أو أذى للثة مثلما تفعل ألياف فرشاة الأسنان الصناعية.