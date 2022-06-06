العالم إلى "التجربة الأكبر".. 4 أيام عمل أسبوعيًّا بلا خفض للأجور!

يبدأ أكثر من 3 آلاف عامل في 70 شركة بالمملكة المتحدة، العمل 4 أيام في الأسبوع دون خفض في الأجور؛ في تجربة تستمر 6 أشهر؛ فيما يقول عنه المنظمون إنه أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تُجرى في أي مكان في العالم.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الشركات ستعطي العمال 100% من الأجر مقابل 80% من وقت العمل، في مقابل الالتزام بالحفاظ على 100% على الأقل من الإنتاجية.
ويجري تنظيم التجربة من قِبَل مركز "أوتونومي" للأبحاث، بالشراكة مع حملة "4 Day Week Global"، وباحثين من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن.
وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين.