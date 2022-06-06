العالم إلى "التجربة الأكبر".. 4 أيام عمل أسبوعيًّا بلا خفض للأجور!

يبدأ أكثر من 3 آلاف عامل في 70 شركة بالمملكة المتحدة، العمل 4 أيام في الأسبوع دون خفض في الأجور؛ في تجربة تستمر 6 أشهر؛ فيما يقول عنه المنظمون إنه أكبر فترة تجريبية للعمل 4 أيام في الأسبوع تُجرى في أي مكان في العالم.