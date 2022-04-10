"الغذاء والدواء": اللون البني بعد التحمير أو التحميص ليس دليلًا على نضج الأغذية

وأشارت "الهيئة" إلى أنه يمكن التقليل من هذه المواد الضارة أثناء القلي بضبط درجة الحرارة على 180 درجة مئوية أو أقل، وضبط كمية زيت القلي بما يتناسب مع كمية الغذاء المراد قليه، والتقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولًا بأول، واستخدام أوانٍ مصنوعة من مواد ليس لها تأثير مساعد للتفاعل ومقاومة الصدأ، ومراعاة التبريد بسرعة بعد انتهاء القلي، والاحتفاظ بالزيت في أوانٍ زجاجية أو مواد مقاومة للصدأ أو بلاستيك مُعَد لهذا الغرض، مع مراعاة أن تكون هذه الأواني معتمة غير مُنفذة للضوء.