"المنشأ والعلامات والأعراض ودرجة الخطورة.. هذا ما لا تعرفه عن جدري القرود

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن الفيروس قد ينتشر حالياً دون أن يتم اكتشافه من خلال انتقال المجتمع، ربما من خلال آلية أو طريق جديد. وأين وكيف تحدث العدوى، لا يزالان قيد التحقيق.

بعد دخول الفيروس الجسم، يبدأ في التكاثر والانتشار عبر الجسم عبر مجرى الدم. ولا تظهر الأعراض عادة إلا بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة.

وتنتج عن جدري القردة آفات جلدية شبيهة بالجدري، لكن الأعراض عادة ما تكون أكثر اعتدالاً من أعراض الجدري. كما أن الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا شائعة في البداية، وتراوح بين الحمّى والصداع وضيق التنفس.