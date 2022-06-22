"المنظري": انحسار إصابات ووفيات كورونا.. وقلقون من انتشار جدري القردة

وقال "المنظري"، في المؤتمر الصحفي الذي جمع خبراء منظمة الصحة العالمية وعقد مساء اليوم الأربعاء: من الطبيعي أن نشعر بالارتياح ونحن نعلن عن هذه الأخبار، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب حتى نتخلى عن اليقظة والحذر، ففي الوقت الذي نلاحظ فيه هذه الاتجاهات المشجعة، لا يزال علينا أن نفسِّرها بحيطة وحذر، إذ قلَّصت بلدان كثيرة خدمات الاختبار وإجراء التسلسل الجيني، وهو ما يعني أننا لا نحصل على المعلومات اللازمة لتحليل مسار الجائحة بدقة، ومما لا شك فيه أن الفيروس سيتطور، لكن لا يزال من العسير التنبؤ بالكيفية التي سيتطور بها.