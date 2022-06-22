"الوقوف على رجل واحدة".. هنا علامة صحية "خطيرة جدًّا"

وكانت نسبة الذين توفوا من بين الذين فشلوا في الاختبار 17.5%، وهي أعلى بكثير من أولئك الذين تمكنوا من تحقيق توازن لمدة 10 ثوان؛ حيث كانت النسبة بين هؤلاء 4.5%.