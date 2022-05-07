انتشاره مقلق.. سببان غريبان للالتهاب الكبدي "الغامض" بين الأطفال

ومن ضمن 92 حالة في جميع أنحاء بريطانيا، كانت 64 حالة في الأطفال الذين كانوا من عائلات تملك كلابًا أو تعرضوا للكلاب؛ وفقًا لبيانات من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا.