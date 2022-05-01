بينها وجبات يومية معتادة.. أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها فورًا

يرى خبراء التغذية أن بعض الأطعمة المجمدة التي تتناولها قد تضرك وتزيد من خطر دهون البطن والإصابة بالأمراض المختلفة.
أخصائية التغذية سايجن سفيدلت تؤكد أن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب عليك تركها والتوقف عن تناولها؛ بحسب ما ذكرت جريدة "the sun" البريطانية.
وقالت سفيدلت: إن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًّا من العناصر الغذائية، بينما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف، ويجب أن نتناول هذه الأطعمة بكميات أقل؛ حيث ثبت أن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسمنة.
ومن هذه الأطعمة المجمدة التي يجب التوقف عن تناولها وفق "اليوم السابع":
1. البيتزا:
البيتزا تحتوي على قشور أكثر سمكًا وغالبًا ما تكون مغطاة باللحوم المصنعة، هذه نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
2. المعجنات:
المعجنات عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة؛ هذا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكر المضاف؛ مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة.
3. الأطعمة المقلية:
على الرغم من أنها قد تكون لذيذة إلا أن الأطعمة المقلية، خاصة تلك المجمدة بمواد حافظة مضافة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.
استهلاك كمية كبيرة من هذه الأطعمة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
4. النقانق:
مليئة بالدهون المشبعة وكذلك الصوديوم، وإذا تم تناول النقانق بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
5. الوجبات الجاهزة:
مثل النقانق غنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وإذا تم تناولها بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
6. بطاطس مقلية:
إذا كنت تشتري رقائق أو بطاطا مقلية مجمدة، فعليك دائمًا أن تنظر إلى المكونات؛ حيث يمكن أن تحتوي في كثير من الأحيان على زيوت الطبخ المضافة والملح.
هذا هو نفسه أيضًا إذا طلبت الطعام عندما تكون بالخارج؛ لأن معظم العلامات التجارية الكبرى تستخدم البطاطس المقلية المجمدة.
وقالت أخصائية التغذية جانيت كولمان: "عندما تطلب البطاطس المقلية فإنك تحصل أيضًا على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية".
7. الفطائر:
قالت أليسون تالمان أخصائية التغذية: "هناك قيمة غذائية مفيدة محدودة تأتي من هذا المنتج، وقد تؤدي السعرات الحرارية والدهون الزائدة إلى زيادة الوزن".
ولا تتغير القيمة الغذائية للطعام إذا قمت بتجميده، ولكن الأطعمة التي يتم إنتاجها للتجميد تحتوي أحيانًا على مكونات إضافية للمساعدة في الحفاظ عليها.
وإذا كنت ترغب في العثور على مواد غذائية غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والسكر المضاف والدهون المشبعة، فتأكد دائمًا من التحقق من الملصق الغذائي والعثور على خيارات أقل من هذه العناصر.