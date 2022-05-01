بينها وجبات يومية معتادة.. أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها فورًا

وقالت سفيدلت: إن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًّا من العناصر الغذائية، بينما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف، ويجب أن نتناول هذه الأطعمة بكميات أقل؛ حيث ثبت أن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسمنة.



