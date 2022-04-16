"تجمع مكة الصحي": "السوبيا" مصدر غني بالنشويات والألياف.. ويمد الجسم بالطاقة اللازمة!

وبالنسبة لطريقة التحضير؛ قال "تجمع مكة الصحي": يتم تحضير السوبيا من الشعير أو الخبز الناشف أو الشوفان، والتمر أو الزبيب؛ حيث تنقع المكونات لمدة ليلة كاملة وتخلط في الخلاط ويضاف لها بعد تصفيتها كمية من السكر وحب الهيل والقرفة، كما تتم إضافة بعض النكهات والملونات ثم يضاف لها الثلج.