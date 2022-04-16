"تجمع مكة الصحي": "السوبيا" مصدر غني بالنشويات والألياف.. ويمد الجسم بالطاقة اللازمة!

كشف التجمع الصحي بمكة المكرمة، عن القيمة الغذائية لمشروب "السوبيا"، لافتاً إلى أنها مصدر غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان.
وقال "تجمع مكة الصحي" في منشور بثّه حول القيمة الغذائية للسوبيا: بأنها مصدر غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم، وتحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وكوب سوبيا قد تترواح كمية السعرات الحرارية فيه 300 سعرة حرارية.
في المقابل حذّر التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ من تناول مشروب "السوبيا" بشكل يومي؛ مشيراً إلى أنه ينبغي الحذر من كمية السكر والملونات المضافة للسوبيا، وأن لا يتم تناولها بشكل يومي.
وبالنسبة لطريقة التحضير؛ قال "تجمع مكة الصحي": يتم تحضير السوبيا من الشعير أو الخبز الناشف أو الشوفان، والتمر أو الزبيب؛ حيث تنقع المكونات لمدة ليلة كاملة وتخلط في الخلاط ويضاف لها بعد تصفيتها كمية من السكر وحب الهيل والقرفة، كما تتم إضافة بعض النكهات والملونات ثم يضاف لها الثلج.