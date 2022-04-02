تجنّب الانتكاسات.. 4 نصائح لمرضى "قرحة المعدة" أثناء الصيام

وقدّم التقرير بعضَ النصائح المهمة لمرضى قرحة المعدة؛ لتجنب هذه الأعراض، ومنها:

- ابتعد قدر الإمكان عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والمسبكات والمقليات، لأنها تزيد من حموضة المعدة وتزيد من تعرضك للألم.

- لا تتوقف عن تناول العلاجات الخاصة بك، حتى لا تتعرض لأي انتكاسات صحية.

- تجنب تناول الأطعمة الحارة والسريعة لأنها تضاعف لديك الأعراض.

- ابتعد عن تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة، لأنها تزيد من تعرضك للعديد من المضاعفات.