تجنّب الانتكاسات.. 4 نصائح لمرضى "قرحة المعدة" أثناء الصيام

قرحة المعدة تُعد من الأمراض المسببة للشعور بالإزعاج الشديد، بسبب الألم المترتب على الإصابة بها، بالإضافة إلى الشعور بالحرقان الشديد، وقد تزداد أعراض الإصابة بقرحة المعدة خلال ساعات الصيام.
وعن أبرز وأهم النصائح الصحية لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بقرحة المعدة خلال ساعات الصيام، أكد تقرير صادر عن موقع "WEBMED"، أن اتباع عادات غذائية غير صحية يُعد السبب الرئيسي للشعور بمضاعفات قرحة المعدة؛ فمثلًا تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والسريعة، وذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى السكريات، والأطعمة الحارة؛ كل هذا يتسبب في الشعور بمشاكل كثيرة مرتبطة بالمعدة.
ومن الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة: الشعور بامتلاء البطن، وعدم الرغبة في تناول الطعام، والرغبة في الغثيان، وألم شديد في البطن، والانتفاخ، وبعد تناول الطعام يزداد الشعور بالحموضة الشديدة.
وقدّم التقرير بعضَ النصائح المهمة لمرضى قرحة المعدة؛ لتجنب هذه الأعراض، ومنها:
- ابتعد قدر الإمكان عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والمسبكات والمقليات، لأنها تزيد من حموضة المعدة وتزيد من تعرضك للألم.
- لا تتوقف عن تناول العلاجات الخاصة بك، حتى لا تتعرض لأي انتكاسات صحية.
- تجنب تناول الأطعمة الحارة والسريعة لأنها تضاعف لديك الأعراض.
- ابتعد عن تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة، لأنها تزيد من تعرضك للعديد من المضاعفات.