تحذير لمرضى "القولون العصبي": احترسوا من تناول هذه المشروبات

يلجأ بعض الناس إلى أدوية معيَّنة لعلاج اضطرابات القولون العصبي التي ينتج منها أعراض صحية غير مريحة، تؤرق من يعاني منها في حياته اليومية.

لكن علاج مشاكل القولون العصبي - حسب موقع سبوتنك- يجب ألا يقتصر على الأدوية، وإنما يجب أن يشمل اتباع نظام غذائي يخلو من بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تهيجه، وفقًا لتقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث".

المشروبات المعلبة

تتسبب المشروبات المعلبة في تفاقم مشاكل القولون العصبي؛ لأنها تحتوي على مواد تؤدي إلى تهيجه، منها سكر الفركتوز.

المشروبات الغازية

إذا كنت تعاني مشاكل في القولون العصبي فيجب عليك عدم شرب المشروبات الغازية بكثرة؛ لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم داخل المعدة؛ ويتسبب في تكوُّن الغازات في البطن، وما يتبعها من اضطرابات مزعجة.

الصودا الخالية من السكريات

رغم أنها خالية من السكريات، وتمثل بديلاً صحيًّا للمشروبات الغازية، إلا أن هناك أبحاثًا تشير إلى أنها تتسبب في تهيج القولون العصبي بدرجات مختلفة.

العصائر المصنوعة من الخضراوات

إذا كانت عصائر الخضراوات تحتوي على الثوم، أو يدخل في تحضيرها، فإن ذلك يجعلها مصدرًا لمشاكل القولون العصبي، التي تتطور إلى حدوث عسر هضم، وانتفاخات، وآلام في منطقة البطن.

الشاي والقهوة

يمكن أن يتسبب الإكثار من شرب المنبهات، مثل الشاي والقهوة، في اضطرابات القولون العصبي؛ لاحتوائهما على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى تهيجه.

الألبان الطبيعية

تحتوي الألبان الطبيعية على سكر اللاكتوز، الذي يعد من المواد التي تتسبب في تهيج القولون العصبي؛ ولهذا السبب يكون من الأفضل البحث عن بدائل مناسبة لها.