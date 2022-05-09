تحذير.. 6 أنواع من الخضراوات تجنَّب أكلها نيئة

وفيما يلي 6 أنواع من الخضراوات التي يُنصح بعدم تناولها نيئة:

1. البطاطس، طهي البطاطس يساعد على تكسير النشا مما يسهل عملية الهضم.

2. الباذنجان: يحتوي الباذنجان النيئ على ما يقرب من 11 ملليجراماً من "السولانين"، وهو مركب يمكن أن يكون ساماً بكميات أكبر. حيث يؤدي التسمّم بالسولانين إلى عددٍ من المشكلات العصبية والهضمية التي تشمل أعراضها؛ الغثيان والدوار والقيء والتشنج.

3. الفطر (المشروم): الفطر مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات (ب) والزنك، إضافة إلى مركبات أقل شهرة تسمّى "بيتا جلوكان"، وهي مفيدة بشكل خاص للشفاء وتقوية جهاز المناعة.

وعن تناول الفطر نيئاً، يشعر البعض بالقلق من احتواء بعض أنواع الفطر على مادة سامّة تسمى "أجاريتين" (agaritine)، إلا أنها موجودة بكميات صغيرة، وتتحلل بمرور الوقت بعد حصاده، ويساعد الطهي أيضاً على التخلص من الأجاريتين.

4. البروكلي والقرنبيط: يُنصح بعدم تناول الخضراوات النيئة التي تنتمي إلى العائلة الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، إذ تحتوي هذه الخضار على سكر يصعب هضمه.

يساعد طبخ هذه الخضار بسلقها أو تبخيرها أو تقليبها في مقلاة مع بعض الزيت في جعلها طرية وسهلة الهضم.

5. السبانخ: قد يكون وجود السبانخ في هذه القائمة غير متوقع، حيث يضاف السبانخ النيئ إلى عديد من أطباق السلطة، ولا داعي للقلق من ذلك، فالسبانخ آمن عند تناوله نيئاً. ومع ذلك، فإن الطهي يساعد في إطلاق محتواه من الحديد والمغنيسيوم، وهو خيارٌ صحي أكثر.

6. الفاصوليا الحمراء: الفاصوليا الحمراء غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين K1، إلا أن الفاصوليا النيئة أو غير المطبوخة جيداً تحتوي على مادة "الفيتوهيماجلوتينين" (phytohemagglutinin)، وهي بروتين نباتي سام يوجد في الفاصوليا، خاصة الحمراء منها، حيث يؤدي تناوله إلى الغثيان والقيء والإسهال، أو مزيج من الأعراض الثلاثة والمعروفة باسم "التهاب المعدة والأمعاء".