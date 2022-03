تُخلصك من الكرش.. فوائد لا تتخيلها في تفاحة واحدة

وفي تقرير صحي على موقع Eat this, Not that تقول دي أنجلو: تُعتبر الفاكهة طعامًا صحيًا ولذيذًا وطبيعيًا في آن معًا، إذ يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، خاصةً إذا كنت ترغب في خفض دهون البطن، ويعد التفاح واحدًا من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها للحصول على بطن مسطح.