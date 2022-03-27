تُخلصك من الكرش.. فوائد لا تتخيلها في تفاحة واحدة

قالوا قديمًا: "إن تناول تفاحة واحدة يوميًا لن يجعلك تزور الطبيب"، واليوم يمكن لهذه التفاحة أن تسهم في التخلص من دهون البطن، بحسب خبيرة التغذية كورتني دي أنجلو.
وفي تقرير صحي على موقع Eat this, Not that تقول دي أنجلو: تُعتبر الفاكهة طعامًا صحيًا ولذيذًا وطبيعيًا في آن معًا، إذ يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، خاصةً إذا كنت ترغب في خفض دهون البطن، ويعد التفاح واحدًا من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها للحصول على بطن مسطح.
حرق دهون البطن
وحسب دي أنجلو المؤلفة المساهمة في موقع Go Wellness: فإن التفاح مليء بالفلافونويد والألياف الصحية التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن.
وقالت: إن التفاح يُعتبر صحيًا لعدة أسباب مختلفة، بما في ذلك قدرته على المساعدة في خفض الكوليسترول، وإدارة ضغط الدم، وتحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى المساعدة في منع الدهون في البطن.
يعزز الشبع ويبطئ الهضم
كذلك أضافت أن التفاح غني على وجه التحديد بألياف البكتين، وهو ما يؤدي إلى شيئين، الأول فهو يعزز الشبع، والثاني أنه يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي؛ لأن ألياف البكتين تتحلل ببطء.
مضاد للأكسدة
ويحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من مادة البوليفينول، والتي تأتي مع مضادات الأكسدة المفيدة التي من المعروف أنها تساعد في إدارة الوزن والتحكم فيه.
وتوصلت مجموعة من الدراسات اليابانية أن بوليفينول التفاح مرتبط بشكل خاص بانخفاض الدهون الحشوية، وهو النوع "الخطير" من الدهون الموجود بالقرب من أجهزة الجسم الحيوية في البطن.