تعرّف على فوائد الفجل في عمل القلب والكبد والوقاية من السرطان

ويضيف الموقع، أن الفجل يستخدم عادة في السلطات والأطباق الأخرى. والفجل غني بالفيتامينات، لذلك مفيد للصحة ومن الضروري إضافته للنظام الغذائي اليومي للأسباب التالية:

- يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية. جميع أنواع الفجل مفيدة بغض النظر عن لونها الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والوردي والبنفسجي، لأن جميعها مصدر مهم لمضادات الأكسدة.