تغييرات في الشعر والأظافر قد تشير إلى الإصابة بمرض الزهايمر

لا توجد حاليًا أدوية لوقف أو إبطاء تقدُّم مرض الزهايمر، ولكن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في إبطاء أعراض المرض؛ إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أن هناك تغيرات تحدث في الشعر والأظافر في المراحل الأولى من المرض، وفقًا لـ"روسيا اليوم".