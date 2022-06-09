تفاصيل نتائج أولية لجرعة "أوميكرون" المعززة تكشفها "موديرنا"

ويعد إعلان "موديرنا" نبأً جيداً، ومع أنه قوبل بالترحيب إلا أن بعض الخبراء قالوا إن البيانات المتوفرة لا تشكل ضمانة بشأن تمتع اللقاح الجديد بفاعلية أكبر في الوقاية من العدوى أو حتى من الإصابة بالحالات الخطيرة من المرض.