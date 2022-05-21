تناول الفيتامينات هل يسبّب زيادة في الوزن؟

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي بجامعة موسكو، أن تناول الفيتامينات يمكن أن يحسّن الحالة الصحية، وقد يسبّب زيادة في الوزن.