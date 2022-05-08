تنشيط الحمض النووي قد يحمي الإنسان من الشيخوخة المبكرة

ويعتقد العديد من العلماء أن الشيخوخة هي أمر عشوائي من حيث طبيعتها. وفي رأيهم، أنها تحدث من تلقاء نفسها نتيجة لتراكم الطفرات والانهيارات العشوائية في الخلايا.