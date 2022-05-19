حالاته وعلامات الإصابة به.. ما هو التهاب الكبد الوبائي؟: الصحة تجيب

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بأخذ التطعيمات خصوصًا للعاملين الصحيين بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى أنه يصعب علاجه لأن كل الأدوية المصرح بها تعمل على تخفيض كمية الفيروس وفي معظم الأحيان لا تؤدي إلى الشفاء التام.