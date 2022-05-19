حالاته وعلامات الإصابة به.. ما هو التهاب الكبد الوبائي؟: الصحة تجيب

يعتبر التهاب الكبد الوبائي مرضًا فيروسيًا يصيب وظائف الكبد بجانب أضرار مرضية أخرى.
ويزيد خطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي عند الأطفال المولودين لأم مصابة أو لدى الممارسين الصحيين أو في حالة إصابة الزوج أو الزوجة ومشاركة الأدوات الشخصية مع شخص مصاب أو في حالة مرضى غسيل الكلى.
وحددت وزارة الصحة أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بفقدان الشهية والألم في البطن والغثيان والقيء وآلام المفاصل واصفرار العين.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن هذه الأعراض لا تظهر في جميع الحالات بل يمكن أن يصاب الشخص ولا تظهر عليه أي أعراض.
وتابعت: يمكن أن يسبب فيروس الكبد مشاكل صحية للمريض خارج الكبد مثل الكليتين والجلد والدم وتظهر بأعراض مختلفة حسب العضو المصاب.
ومن مضاعفات المرض وفق وزارة الصحة تليف الكبد والالتهاب المزمن وسرطان الكبد والوفاة ويصيب قرابة 20 شخصًا من كل 100 ألف من السكان.
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بأخذ التطعيمات خصوصًا للعاملين الصحيين بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى أنه يصعب علاجه لأن كل الأدوية المصرح بها تعمل على تخفيض كمية الفيروس وفي معظم الأحيان لا تؤدي إلى الشفاء التام.