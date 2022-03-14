حتى تتنفس بسهولة.. 4 طرق منزلية بسيطة لفتح الأنف المسدود

استنشاق البخار

عندما يكون أنفك مسدوداً، يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب. وأسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.

وإذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، فيمكنك الحصول على النتائج نفسها من ملء إناء بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.