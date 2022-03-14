حتى تتنفس بسهولة.. 4 طرق منزلية بسيطة لفتح الأنف المسدود

يكون انسداد الأنف مزعجاً للغاية حين يعوق التنفس الطبيعي، ويستغرق بعض الوقت حتى يزول، ويحدث انسداد الأنف بسبب مرض بسيط، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، يمكن أن يشمل احتقان الأنف ألماً في الجيوب الأنفية وتراكم المخاط وتورم أنسجة الأنف.
وبينما تختفي معظم حالات انسداد الأنف من تلقاء نفسها عندما يمر المرض، يمكنك تسريع العملية ببعض العلاجات المنزلية المفيدة.
وتضيف الصحيفة، لا داعي للقلق بشأن انسداد الأنف، فهذه 4 طرق منزلية بسيطة لتسريع وقت الشفاء، والتخلص من انسداد الأنف، وهذه الطرق هي:
مزيلات الاحتقان
من المحتمل أن تكون أوعيتك الدموية متورمة بالفعل في الوقت الحالي، وهذا يتسبّب في انسداد مجرى الهواء، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.
ويمكن لمزيلات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية أن تهدئ الأوعية الدموية وتفتح المجاري الهوائية.
وتتوافر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.
استنشاق البخار
عندما يكون أنفك مسدوداً، يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب. وأسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.
وإذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، فيمكنك الحصول على النتائج نفسها من ملء إناء بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.
تناول الحساء
قد يكون للمقولة القديمة "جوّع الحمى، أطعم الزكام" بعض المزايا. ويمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط، ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.
مشروب النعناع
المكون النشط الرئيس للنعناع هو المنثول، وهو مزيل طبيعي للاحتقان، ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول في قائمة مكونات مجموعة من المنتجات. ويمكنك أيضاً استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.