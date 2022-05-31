حتى لا تعاني الأمهات.. 7 خطوات بسيطة ومجربة لتنويم الأطفال الرضع

- تنويم الطفل دون استحمام؛ لأن الاستحمام يجب أن يكون روتينًا يوميًّا للطفل قبل النوم.

- حمل الطفل حتى ينام، وهزه، والمشي به؛ لأنه سيعتاد ذلك.

- وضع الطفل في سريره بعد أن ينام؛ لأن ذلك يمنع تعويد طفلك على النوم بمفرده.

- الاستجابة للطفل بمجرد بكائه أثناء نومه.