حتى لا تعاني الأمهات.. 7 خطوات بسيطة ومجربة لتنويم الأطفال الرضع

تعاني الأمهات عقب الولادة من أجل الحصول على قسط من النوم، وذلك بسبب استيقاظ الأطفال الرضع ليلًا، وعدم انتظام نومهم، حتى إن بعض الأمهات يرفعن شعار "لا أنام" منذ الولادة ولشهور عديدة بعدها.
ويقول تقرير على موقع مجلة "هي": أصبح تنويم الأطفال أمنية لبعض الأمهات اللاتي يعجزن عن تنويم أطفالهن الرضع بسهولة ودون جهد.
ومن أجل حل هذه المشكلة يقدم التقرير مجموعة خطوات ونصائح مهمة لتطبقها الأمهات عند تنويم الأطفال الرضع، ليسهل على الأطفال النوم بعمق وتتاح للأمهات فرصة للنوم أيضًا، وهذه النصائح هي:
- تنويم الطفل دون استحمام؛ لأن الاستحمام يجب أن يكون روتينًا يوميًّا للطفل قبل النوم.
- حمل الطفل حتى ينام، وهزه، والمشي به؛ لأنه سيعتاد ذلك.
- وضع الطفل في سريره بعد أن ينام؛ لأن ذلك يمنع تعويد طفلك على النوم بمفرده.
- الاستجابة للطفل بمجرد بكائه أثناء نومه.
- يجب تعريف الطفل الفرق بين النهار والليل، وهنا يجب على الأم أن تفتح النوافذ في الصباح ليرى الطفل ضوء النهار، وتجعله يبدأ نشاطه المعتاد، وعند قدوم الليل عليها أن تغلق النوافذ، وتطفئ الأنوار، وتدخل غرفة نوم الطفل لوضعه على سريره؛ لأن الطفل سيعلم أن حلول الليل يعني حلول موعد نومه.
- يجب أن يكون هناك روتين يومي للطفل يرتبط بالنوم، بمعنى أن يسبقه ويكون قبله، مثل: الاستحمام قبل النوم، ودخول الطفل غرفة نومه قبل أن يخلد إلى النوم، وقراءة القصص؛ وذلك حتى يعتاد الطفل الربط بين كل هذه الأفعال وبين النوم، أي حلول موعد نومه.
- يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة، لا هي باردة، ولا هي حارة؛ حتى ينام الطفل نومًا عميقًا وهادئًا.
- يجب اختيار حفاضة ليلية جيدة؛ حتى لا يشعر الطفل بالبلل، ولكي لا يستيقظ أثناء نومه بسبب ذلك.
- يجب عدم تعويد الطفل على الرضاعة أثناء النوم؛ لأن ذلك لا يساهم في تحقيق نوم الطفل بمفرده، وخصوصًا في حالة الرضاعة الطبيعية.
- يجب التأكد من عدم وجود أي أجهزة داخل غرفة الطفل من الممكن أن تصدر أصواتًا غريبة ومزعجة، لكي لا يستيقظ الطفل.
- يجب على الأم مراقبة الطفل من بعيد دون أن يراها، حتى ينام مرة أخرى بمفرده، ودون انتظارها.