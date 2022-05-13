خبيرة التغذية: لماذا يجب شرب القهوة بعد نصف ساعة من تناول الطعام؟

وتقول، "فعلاً القهوة تساعد على إخراج الكالسيوم من الجسم نحو 12 ملليغراماً من الكالسيوم لكل 200 ملليغرام من الكافيين (كوب من القهوة)، لذلك يفضل شرب القهوة مع الحليب؛ لأنه يحتوي على الكالسيوم، أو يمكن شرب القهوة مع قطعة جبنة، كما يمكن شرب القهوة مع الحليب النباتي، لكن في هذه الحالة يجب أن تكون من دون سكر، والحليب مشبّع بالفيتامينات والكالسيوم والحديد".