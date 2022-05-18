خبيرة تغذية تُحدد الطريقة المثالية لاختيار الشوكولاتة الصحية
من المهم ألا تحتوي الشوكولاتة الصحية على السكر وفق نصائح خبراء التغذية.
وتقول الدكتورة فالنتينا جوكوفا، خبيرة التغذية الروسية: إن الشوكولاتة التي تحتوي ضمن مكوناتها على السكر ليست مفيدة؛ بل يجب أن يحل محلها الكاكاو. كما يجب الانتباه إلى أن الشوكولاتة المفيدة، يجب ألا تحتوي على مركبات غير ضرورية مثل محسنات النكهة والمذاق وغيرها.
وأضافت في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "إذا كان الشخص من محبي الشوكولاتة الداكنة؛ فإنها يجب أن تحتوي على مسحوق بذور الكاكاو فقط. وعموما يجب اختيار الشوكولاتة المحتوية على مُحليَّات طبيعية مثل العسل والتمر؛ لأنها صحية أكثر ولذيذة".
ونصحت الخبيرة محبي الشوكولاتة بالحليب -وفق "روسيا اليوم"- باستبدالها بالشوكولاتة الداكنة، والانتباه إلى الشوكولاتة "الصحية" المحتوية على الفواكه المجففة.
وقالت: "تحتوي هذه الشوكولاتة في تركيبها على إسومالت (بديل للسكر) ومستحلبات؛ لذلك لا يجب تناول شوكولاتة محتوية على مثل هذه المواد".