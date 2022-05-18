خبيرة تغذية تُحدد الطريقة المثالية لاختيار الشوكولاتة الصحية

وتقول الدكتورة فالنتينا جوكوفا، خبيرة التغذية الروسية: إن الشوكولاتة التي تحتوي ضمن مكوناتها على السكر ليست مفيدة؛ بل يجب أن يحل محلها الكاكاو. كما يجب الانتباه إلى أن الشوكولاتة المفيدة، يجب ألا تحتوي على مركبات غير ضرورية مثل محسنات النكهة والمذاق وغيرها.