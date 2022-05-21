خطوة هامة للتشخيص.. علامات في الفم تشير لارتفاع نسبة السكر بالدم

وهناك بعض العلامات في فمك يمكن أن تشير إلى مرض السكري:

1. جفاف الفم:

ويتأثر إفراز اللعاب في فمك بمستويات السكر في الدم، إذا ارتفعت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن ينخفض إنتاج اللعاب، وقد تشعر بجفاف مفرط في فمك. مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي نفس الشيء إلى تقرحات وحتى تسوس الأسنان.