خمسة أسباب "مهمة" تُقنعك بالفائدة الكبيرة لشرب عصير الليمون

ويمكن وفق "روسيا اليوم" أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، والوقاية منها بسهولة في معظم الحالات.. وفي الواقع يمكن أن يساعد عصير الليمون الطازج في منع التراكم الداخلي للكالسيوم، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكوين حصوات الكلى.