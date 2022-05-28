دراسات: مشروب أحمر دافئ "يخفض" ضغط الدم مثل الأدوية!

وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب شاي الكركديه، كما استعرضت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة " Nutrition Reviews"، وأجرى الباحثون بحثًا منهجيًا على قواعد بيانات "Web of Science" و"Cochrane"، وقواعد بيانات" Scopus".