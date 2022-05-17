دراسة أمريكية: "التوت الأزرق" يقلل احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة

وأجرى الباحثون الأمريكيون تجربة على 33 شخصًا من مختلف أنحاء مدينة "سينسيناتي"، تتراوح أعمارهم بين 50 و65 شخصًا، كانوا يعانون في الأساس مشاكل الزهايمر وخرف الشيخوخة، فضلاً عن السمنة، ومع تناولهم كميات من التوت الأزرق بدا عليهم التحسن الملحوظ في الوظائف الذهنية، مثل استعادة النشاط الذهني والمعلومات.