دراسة بريطانية تحذر: المكملات الغذائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

وأوضحت الدراسة أن "بيتا كاروتين" هو مركب غذائي، ومصدر مهم لـ"فيتامين أ"، في حين أن "الريتينول" هو مصدر مهم آخر لـ"فيتامين أ"، و"اللوتين" هو نوع من الأصباغ العضوية يسمى "كاروتينويد" المرتبط بـ"بيتا كاروتين" و"فيتامين أ".