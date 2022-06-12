دراسة تكشف أفضل أنواع الشاي لمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي

إذا كنت تشرب الشاي فأنت بالتأكيد تعلم أنه يمكن أن يكون له تأثير مهدئ، يقدره الكثير من الناس، إما في الصباح الباكر أو أثناء المساء، فضلاً عن وقت الشاي إذا كنت بريطانيًّا.