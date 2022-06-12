دراسة تكشف أفضل أنواع الشاي لمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي

إذا كنت تشرب الشاي فأنت بالتأكيد تعلم أنه يمكن أن يكون له تأثير مهدئ، يقدره الكثير من الناس، إما في الصباح الباكر أو أثناء المساء، فضلاً عن وقت الشاي إذا كنت بريطانيًّا.
هناك مجموعة كبيرة من خيارات الشاي، كلها مفيدة لفقدان الوزن، واتضح أن الشاي الأخضر قد يكون الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون مرض السرطان، وفق eatthis.
ففي الدراسة التي نشرتها جاما للأمراض الجلدية (JAMA Dermatology) شاركت 165 مريضة بسرطان الثدي بمتوسط عمر 46 عامًا، وكن يخضعن للعلاج الإشعاعي في تجربة عمياء، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وقامت الدراسة بتقسيم العينة إلى مجموعتين، تم إعطاء نصف المريضات علاجًا وهميًّا، بينما طُلب من النصف الآخر استخدام محلول يحتوي على إيبيجالوكاتشين جاليت (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر.
وأظهرت النتائج أن أولئك اللاتي استخدمن محلول EGCG كنَّ أقل عرضة للإصابة بالتهاب الجلد الحاد الناجم عن الإشعاع (RID).
وقال مؤلفو الدراسة إن "مستخلص الشاي الأخضر، ومكونه النشط الرئيسي، EGCG، يكتسبان الاهتمام مع زيادة الاستخدام للضرر الناجم عن الإشعاع".
وأضافوا بأن هذه دراسة رائعة؛ لأنها أظهرت بوضوح أن التدخل الآمن وغير المكلف (EGCG) يقلل من الآثار الجانبية الشائعة للإشعاع.
وعندما يتعلق الأمر بكيفية مساعدة الشاي الأخضر لمرضى السرطان الذين قد يتلقون العلاج الإشعاعي قالت الدكتورة إلين ألبرتسون إنه "غني بالبوليفينول الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تقلل احمرار الجلد وتهيجه وتورمه، وهي جميع الآثار الجانبية الشائعة للإشعاع".
ومع ذلك، قالت ألبرتسون أيضًا: "إذا كنت تخضع للعلاج الكيميائي فأنت بحاجة إلى التأكد من التحدث إلى طبيبك؛ إذ يحتوي الشاي الأخضر على مواد قد تتداخل مع كيفية عمل أدوية العلاج الكيميائي".