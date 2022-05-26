دراسة جديدة تنسف اعتقاداً قديماً: لا علاقة بين إنجاب التوائم وخصوبة النساء

من ناحيته، قال المؤلف الأول للدراسة إيان ريكارد من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة: "إذا كانت الأم تلد بشكل متكرر، فمن المرجح أن يكون أحد هذه الولادات توأما، تماما مثلما تزداد احتمالية فوزك إذا اشتريت المزيد من تذاكر اليانصيب، أو إذا تعرضت لحادث سيارة إذا كنت تقود السيارة كثيرا".