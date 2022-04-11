دراسة: صوتك قد يكشف عن المشكلات القلبية التي تعانيها

وفي دراستهم، اختار الباحثون مجموعة ضمّت 108 أشخاص معرّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وانتهى الأمر بما يقرب من ستة من كل 10 ممّن سجّلوا درجات عالية في سلم المخاطر الصوتية في المستشفى في غضون عامين، مقارنة بثلاثة فقط من بين كل 10 ممّن حصلوا على درجات أقل.