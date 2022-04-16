"دينسوك" الأغلى في العالم.. ماذا تعرف عن "البطيخ الأسود"؟

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدًّا من البذور.