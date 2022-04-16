"دينسوك" الأغلى في العالم.. ماذا تعرف عن "البطيخ الأسود"؟

في حال كنت من عشاق البطيخ، ويمكنك دفع الكثير من الأموال لقاء تذوق نوع خاص منه؛ عليك تجربة تناول "دينسوك" الذي يعد الأغلى في العالم.
يُعد بطيخ "دينسوك" الياباني النادر، الأغلى في العالم؛ إذ يمكن أن يبلغ ثمنه 6 آلاف دولار؛ وفقًا لوزنه.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" يُزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدًّا من البذور.
ويتميز بطيخ "دينسوك" كذلك بقشرته القاسية ذات اللون الأخضر الداكن الذي يتحول للأسود أحيانًا؛ وفق ما ذكره موقع مجلة "ذا غاردين".
وفيما يتعلق بزراعة هذا النوع من البطيخ؛ فإنه يتطلب مساحة أرض واسعة لتمدده الأفقي السريع في التربة، كما أنه يستلزم الكثير من الاهتمام والرعاية؛ علمًا بأن محصوله غالبًا ما يكون متواضعًا.
جدير بالذكر أن "دينسوك" لا يُزرع خارج اليابان؛ إلا أن بذوره بدأت تتوفر للبيع في كل من أوروبا وأمريكا.