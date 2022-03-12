رئيس وزراء أستراليا مدشنًا مرحلة جديدة: سوف نتعايش مع كوفيد كأنه أنفلونزا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.