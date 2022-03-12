رئيس وزراء أستراليا مدشنًا مرحلة جديدة: سوف نتعايش مع كوفيد كأنه أنفلونزا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا، لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.
وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، قال موريسون للصحفيين صباح السبت: إنهم ناقشوا الانتقال إلى "المرحلة D" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.
وقال وفق رويترز: "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم، وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين؛ لذلك نحن في المرحلة D إلى حد كبير".
وأضاف موريسون الذي تواجه حكومته المحافظة انتخابات في مايو/ أيار، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19، وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء.