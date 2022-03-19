راقب ضغط دمك أثناء الوقوف.. علامة على مخاطر عدة بالقلب والدماغ

ومن بين المشاركين الذين سجلوا أعلى ارتفاع في ضغط الدم عند الوقوف، بلغ متوسط زيادة ضغط الدم لدى أعلى 10 بالمئة 11.4 ملم زئبقي، وسجل جميعهم معدلًا أعلى من 6.5 ملم زئبقي، وسجل المشاركون الآخرون انخفاضًا متوسطًا قدره 3.8 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي عند الوقوف.