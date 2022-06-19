رغم أنه "يبدو صحيًّا".. هذا الإفطار يسبب ارتفاع ضغط الدم!

وتابعت المنظمة أن الأمر كله يعود إلى زيادة الوزن. وقالت: "الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف تميل إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية؛ ولكنها غالبًا ما تقدم القليل جدًّا من القيمة الغذائية أو لا توفر لها قيمة غذائية على الإطلاق. والطاقة الزائدة يمكن أن تجعلك تكتسب وزنًا يمكن أن يرفع ضغط دمك. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري. ويؤدي ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وإلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، خاصة إذا كنت مصابًا بكليهما في نفس الوقت".