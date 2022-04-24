رغم انتشاره بين كثيرين.. هذه أعراض الصداع الأكثر خطورة

وقالت يوسوبوفا؛ وفق "روسيا اليوم": "يعمل الأطباء والعلماء اليوم على تحديد أنواع الصداع الخطيرة".

وأضافت: "من أكثر حالات الصداع خطورة هي في حال حدوث تغييرات في نوع الألم لدى الناس الذين يعانون آلام الرأس لفترة طويلة، أو ظهور صداع لأول مرة فوق سن الخمسين، أو ألم في الرأس لا يزول لأسابيع عدة".